Из украинского порта Черноморск выйдут сразу три сухогруза с зерном

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Из украинского порта Черноморск выйдут сразу три сухогруза с зерном, пишет ТАСС. Источник в Анкаре сообщил, что отправление может перенестись с пятницы на субботу 30 июля.

На текущий момент ведется проработка вопроса прохода судов с конвоем по одному из безопасных коридоров. О маршруте следования пока ничего не сообщается, но известно, что суда будут проходить под флагами Турции, Маршалловых островов и Белиза.

Ранее сообщалось, что первое судно с зерном может выйти из порта Одессы уже до конца дня при отсутствии форс-мажоров. Что именно может подразумеваться под форс-мажором, знакомый с ситуацией источник не уточнил.

В свою очередь официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын предположил, что до конца текущего года по зерновому коридору может быть перевезено до 50 млн тонн зерна с Украины и из России. При этом соглашения о перевозке зерна могут быть автоматически продлены по истечении изначально запланированных четырех месяцев.