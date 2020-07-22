На Украине продолжают обсуждать теракт в Луцке, где местный житель Максим Кривош накануне взял в заложники 13 пассажиров автобуса. Украинский президент Владимир Зеленский лично поговорил с террористом и выполнил часть его требований — не столь распространённая практика для главы государства. Заместитель министра Внутренних дел Украины Антон Геращенко считает, что лидер поступил верно, к этой точке зрения склоняются и политологи.

Главными требованиями Кривоша, захватившего 21 июля автобус в центре Луцка, были видеозаявления от министра Внутренних дел Арсена Авакова, экс-президента Петра Порошенко, олигархов Ахметова и Коломойского, а также главы пророссийской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука о признании себя террористами. Также вооружённый мужчина потребовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский выложил в Сеть фильм «Земляне» (о жестоком обращении людей с животными) — с призывом «смотреть всем».

mvs.gov.ua

После того как с Кривошем побеседовали представители правоохранительных органов, к переговорам подключился и глава государства. По словам Зеленского, террорист общался со всеми переговорщиками недолго, но ему уделил почти десять минут. Президенту предлагали пойти на штурм захваченного автобуса, однако эта идея была отвергнута. После разговора с Кривошем Зеленский разместил в Интернете обращение с призывом «смотреть всем» фильм «Земляне» 2005 года. Такой шаг в итоге вызвал неоднозначную реакцию: многие сочли, что государственному лидеру не стоило вступать в переговоры с террористом и уж тем более идти на выполнение одного из его требований. Впрочем, после освобождения заложников Зеленский удалил видеоролик со своим обращением.

Сейчас идёт много дискуссий, надо ли было президенту идти на его (Кривоша. — NEWS.ru) условия и размещать видеообращение. Я могу сказать, что президент сделал всё правильно. Самое дорогое, что у нас есть, это жизни людей, — подчеркнул замглавы МВД Украины Антон Геращенко.

Тезис о недопустимости вступать в переговоры с террористами — обоюдоострый. Как правило, его сторонники приводят в пример Израиль, где власти действительно предпочитают силовые методы разрешения конфликта — пусть и постфактум. Тем не менее когда речь идёт о жизнях людей, даже израильское руководство соглашается на серьёзные уступки: достаточно вспомнить пример освобождения солдата ЦАХАЛ (армии обороны Израиля) Гилада Шалита, в обмен на которого из тюрем были выпущены несколько признанных террористов.

В случае с Зеленским ситуация была ещё менее принципиальной. Как отметил в разговоре с NEWS.ru киевский политолог Алексей Якубин, президент поступил в соответствии со своим имиджем миротворца. Саму ситуацию с Кривошем можно рассматривать шире, считает аналитик: Зеленский в целом продемонстрировал готовность к компромиссам и переговорам, которая может быть оценена обществом и в контексте разрешения конфликта в Донбассе.

На мой взгляд, Зеленский может заработать политические очки в этой ситуации. В конце концов, речь шла лишь о ролике с призывом посмотреть фильм, а не, например, об освобождении каких-то подельников террориста и тому подобном. Алексей Якубин украинский политолог (Киев) украинский политолог (Киев)

По мнению эксперта, тревожный сигнал в данном случае — это реакция некоторых интернет-пользователей, посчитавших сам захват заложников инсценировкой. В краткосрочной перспективе этот фактор может стать серьёзной проблемой для властей Украины.

Сейчас украинские правоохранители продолжают расследование обстоятельств захвата заложников в Луцке. В Харькове уже задержан возможный сообщник Кривоша. Во время обыска в его доме было обнаружено несколько гранат, два пистолета ТТ, винтовка, гладкоствольное ружьё и патроны к ним. По некоторым данным, оружие террориста и его подельника могло быть получено с донбасской территории. В Сети уже появились спекуляции на предмет пророссийских взглядов Кривоша — на его страницы в соцсетях подписано много граждан РФ, — однако официальные власти Украины не спешат поддерживать эту версию, вероятно, чтобы не обострять и без того сложную ситуацию на востоке страны. А заодно продемонстрировать Москве готовность к дальнейшему диалогу.