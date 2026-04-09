09 апреля 2026 в 17:31

Итальянский сенатор возмутился фестивалем «RТ.Док: Время наших героев»

Итальянский сенатор Скафаротто призвал проверить фестиваль «RТ.Док»

Сцена из документального спектакля «Огонь веры» на церемонии закрытия IV Международного фестиваля документального кино «RT.Док: Время наших героев» Сцена из документального спектакля «Огонь веры» на церемонии закрытия IV Международного фестиваля документального кино «RT.Док: Время наших героев» Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Итальянский сенатор Иван Скафаротто призвал проверить законность проведения фестиваля «RТ.Док: Время наших героев», пишет RT со ссылкой на местную европейскую газету. По данным издания, чиновник пожаловался на мероприятие и потребовал от правительства вмешаться в ситуацию. По мнению сенатора, «RТ.Док: Время наших героев» представляет собой «тайную демонстрацию».

Как сообщает издание, фестиваль должен пройти в провинции Болонья уже в эти выходные, 11–12 апреля. Впервые в рамках мероприятия в Италии пройдет показ документального фильма Татьяны Борщ «Кровавые марионетки Запада».

Ранее режиссер Эмир Кустурица пожаловался, что сербам почти негде смотреть документальные фильмы, выпущенные в России, поскольку в стране практически нет российских телеканалов. Выступая на открытии IV Международного фестиваля документального кино «RТ.Док: Время наших героев» он заявил, что положительно относится к документалистике.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мантуров раскрыл, когда состоится первый запуск ракеты «Старт-1М»
Привычки, которые делают дом устойчивым
«Безумие»: Миронов раскрыл, чем обернется для Запада конфликт с Россией
В Москве запустили новый трамвайный диаметр
Нетаньяху распорядился начать прямые переговоры с Ливаном
Превратили в мумию: мужчина разлагался в петербургской больнице 1,5 месяца
Путин подписал законы о передаче кассации по делам мировых судей в регионы
«Речи о членстве не идет»: НАТО захлопнуло дверь перед носом Украины
Экс-нардеп ответил, что стоит за хамством Зеленского в адрес Вэнса
В Европе призвали остановить Трампа даже высокой ценой
Россиянка организовала дерзкое похищение мужа
Скандал на Олимпиаде, 11 млн призовых, тяжелый диагноз: как живет Гуменник
Россиян предупредили об изменениях при переводах через СБП
Израильский суд вновь возьмется за Нетаньяху после паузы из-за войны
В США мужчина поджег огромный склад туалетной бумаги по одной причине
Сальдо раскрыл число атак ВСУ на Херсонскую область с начала года
Названа страна Европы, где Гагарина считают величайшим героем
Японец укусил знакомую под цветущей сакурой и умер
Африканская страна запустит свой спутник при поддержке Роскосмоса
Курс доллара опустился ниже 78 рублей впервые за месяц
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

