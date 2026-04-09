Сцена из документального спектакля «Огонь веры» на церемонии закрытия IV Международного фестиваля документального кино «RT.Док: Время наших героев»

Итальянский сенатор Иван Скафаротто призвал проверить законность проведения фестиваля «RТ.Док: Время наших героев», пишет RT со ссылкой на местную европейскую газету. По данным издания, чиновник пожаловался на мероприятие и потребовал от правительства вмешаться в ситуацию. По мнению сенатора, «RТ.Док: Время наших героев» представляет собой «тайную демонстрацию».

Как сообщает издание, фестиваль должен пройти в провинции Болонья уже в эти выходные, 11–12 апреля. Впервые в рамках мероприятия в Италии пройдет показ документального фильма Татьяны Борщ «Кровавые марионетки Запада».

Ранее режиссер Эмир Кустурица пожаловался, что сербам почти негде смотреть документальные фильмы, выпущенные в России, поскольку в стране практически нет российских телеканалов. Выступая на открытии IV Международного фестиваля документального кино «RТ.Док: Время наших героев» он заявил, что положительно относится к документалистике.