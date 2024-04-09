Итальянец умер после того, как врачи ввели ему 80 доз инсулина за раз

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожилой итальянец впал в кому, а затем умер из-за ошибки врачей, которые ввели ему 80 доз инсулина вместо восьми, пишет Mirror. Отмечается, что 70-летний мужчина проходил лечение от рака и в его медицинской анкете оказались неверные данные. Оказалось, что на этапе переноса информации в больничную программу произошел сбой и появился лишний ноль.

Издание подчеркивает, что такую дозу никогда не вводили ни одному пациенту с диабетом, независимо от того, насколько тяжелым был случай. Но при этом никто из персонала клиники не заметил ошибку и не усомнился в правильности расчета дозировки препарата.

Пожилой пациент продолжал получать смертельную дозу инсулина и умер через 16 дней. В настоящее время четыре медсестры и два врача находятся под следствием по подозрению в непредумышленном убийстве.

Ранее в чешской больнице врачи перепутали беременную пациентку, которая пришла на плановый осмотр, с больной женщиной и сделали ей аборт по ошибке. Так, одной из женщин требовалось хирургическое вмешательство из-за заболевания матки, такая же операция проводится с целью прерывания беременности. Известно, что обе женщины не знали чешского языка, что осложнило врачам работу. В итоге медики провели операцию не той пациентке, и женщина потеряла здорового ребенка. Минздрав страны призвал привлечь к ответственности виновных специалистов.