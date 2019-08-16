https://static.news.ru/photo/0962c7b4-c116-11e9-843c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Boness/Ipon/Global Look Pressimag

Власти Италии позволили 27 несовершеннолетним мигрантам c судна испанской неправительственной организации Proactiva Open Arms сойти на берег острова Лампедуза. Это произошло вопреки желанию ультраправого вице-премьера и главы МВД страны Маттео Сальвини.

Высадка беженцев произошла после того, как Сальвини пришлось подчиниться просьбе главы правительства Италии Джузеппе Конте. Сальвини, представляющий антимигрантскую националистическую партию «Лига», посетовал, что данный шаг «не совпадает с его взглядами» и является решением премьера, сообщает Rainews24 .

Ранее к небольшому судну у берега острова Лампедуза, расположенному южнее Сицилии, направились катера береговой охраны и Финансовой гвардии Италии.

После того, как 27 мигрантов доставили в порт, на борту Open Arms остаются 107 человек. Они находятся в море уже 16 дней.

Джузеппе Конте до этого обвинил Маттео Сальвини в «очередном случае недобросовестного сотрудничества» в связи с ситуацией вокруг беженцев в судна Open Arms. Премьер Италии добавил, что о готовности принять участие в приёме мигрантов сообщили Германия, Испания, Люксембург, Португалия, Румыния и Франция.

Как писал News.ru, вице-премьеру Италии Маттео Сальвини грозит крупный штраф за публикацию в Twitter. В публикации политик, который является противником правозащитных миссий по спасению мигрантов в море, иронизировал над членами экипажа Sea Watch. 12 июня судно доставило троих беженцев в итальянский порт, после чего капитан Карола Ракете стала фигурантом дела о пособничестве незаконной миграции.