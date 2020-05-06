Италия поставила рекорд по числу исцелившихся от коронавируса за сутки

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Число излечившихся от коронавирусной инфекции COVID-19 в Италии за сутки достигло 8014 человек. Это рекордный показатель за всё время эпидемии.

Общее число исцелившихся достигло 93 245, передаёт ТАСС со ссылкой на сводку Департамента гражданской защиты.

Вместе с тем снова увеличился и суточный прирост случаев заражения коронавирусом. Выявлено 1444 больных, днём ранее их было 1075.

Больше и умерших — 369 человек, тогда как за предыдущие сутки было 236 смертей.

По состоянию на 6 мая в мире уже более 3,6 млн выявленных случаев инфицирования, свыше 257 тысяч скончались, больше 1,2 млн выздоровели.

Ранее, как писал NEWS.ru, эксперты Всемирной организации здравоохранения призвали лечить от коронавируса только проверенными средствами, которые прошли клинические испытания.