В Италии назвали «враждебным актом» инцидент с сотрудником посольства РФ

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Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо назвал «враждебным актом» предполагаемую попытку шпионажа сотрудника российского посольства в республике.

Специальное подразделение карабинеров задержало итальянского служащего ВМС и российского сотрудника в момент передачи секретных документов в обмен на денежное вознаграждение. Оба обвиняются в шпионаже и угрозе госбезопасности. Речь идёт о враждебном акте, — цитирует ТАСС Ди Майо.

Об этом он заявил на совместном заседании комиссий по иностранным делам верхней и нижней палат парламента Италии.

Ранее двух человек задержали в Риме по подозрению в шпионаже в пользу РФ. Итальянские карабинеры заявили, что задержан капитан фрегата итальянского флота. Его взяли с поличным, когда он якобы передавал секретные сведения офицеру ВС РФ, который был аккредитован при посольстве в Риме. Луиджи Ди Майо передал послу РФ Сергею Разову протест итальянских властей. Российского дипломата уведомили о выдворении двух сотрудников дипмиссии.