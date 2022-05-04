Италия может потерять свыше 500 тысяч рабочих мест без российского газа СМИ: отказ от российского газа приведёт к потере около 565 тысяч рабочих мест в Италии

Сборочная линия концерна FCA / Фото Mauro Ujetto/ZUMAPRESS.com

Отказ от закупки российского газа может повлечь за собой потерю порядка 565 тыс. рабочих мест в Италии, пишет газета Corriere della Sera. По её данным, в случае сокращения импорта голубого топлива ухудшится положение энергоёмких предприятий, таких как литейные, керамические, стекольные и бумажные производства. Им грозит закрытие из-за возросших цен на топливо и электроэнергию. Кроме того, увеличится число граждан, испытывающих финансовые трудности.

Показатель занятости в 2022 году потеряет 1,3%, а в 2023 году — 1,2%, что эквивалентно потере около 293 тыс. рабочих мест в этом году и 272 тыс. в следующем, — говорится в статье.

При наихудшем сценарии рост ВВП страны в 2022 году составит 0,6%, в 2023 году — 0,4%, инфляция возрастёт до 7,6%, приводит издание слова экспертов. По их мнению, чтобы компенсировать потерю валового внутреннего продукта Италии, потребуются €40 млрд в 2022 году и €40 млрд в 2023 году.

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что его страна будет руководствоваться указаниями Еврокомиссии в вопросах оплаты российского газа. По его мнению, важно, чтобы ЕК определилась, является ли оплата российского газа в рублях обходом санкций или нет.