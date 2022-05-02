Италия заявила о намерении следовать указаниям ЕК по оплате за газ из РФ

Фото Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что его страна будет руководствоваться указаниями Еврокомиссии в вопросах оплаты российского газа. По его мнению, важно, чтобы ЕК определилась, является ли оплата российского газа в рублях обходом санкций или нет, пишет ТАСС.

Позиция правительства по платежам в рублях за российский газ такая же, как и у Германии, Франции. Мы будем следовать указаниям Еврокомиссии. Нет никакого отличия Италии от других, — сказал итальянский премьер.

При этом Драги добавил, что «важно, чтобы Еврокомиссия высказала чёткое мнение о том, является ли оплата в рублях обходом санкций или нет».

Речь идёт о предложении министра по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани «временно разрешить» европейским энергетическим компаниям «продолжать платить в рублях» России, пока власти ЕС изучают правовую базу.

В то же время еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон по итогам экстренного заседания Совета ЕС заявила, что ЕК считает оплату за российский газ в рублях нарушением режима санкций. Но компании ЕС в ближайшее время получат подробные разъяснения о возможных дальнейших действиях и путях оплаты.

Ранее министр экологических преобразований Франции Барбара Помпили заявила, что страны Европейского союза продолжат платить в евро или долларах за российский газ. По её словам, именно об этих валютах говорится в газовых контрактах с Россией.