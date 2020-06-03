Италия миновала самый сложный этап пандемии

https://static.news.ru/photo/4da864ba-a5bd-11ea-8515-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alberto Gandolfo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Критический этап пандемии коронавируса в Италии пройден. Однако теперь стране необходимо пройти новое испытание — последовавший за ней экономический кризис, заявил глава правительства Джузеппе Конте.

Он напомнил, что с 4 мая было возобновлено производство, и на данном этапе данные «вполне обнадёживающие».

Число новых случаев заражения коронавирусом значительно снизилось и продолжает снижаться по всей стране. Сейчас пройден критический момент пандемии, но начался острый момент экономического кризиса, — цитирует Конте ТАСС.

Политик также назвал легкомыслием бравурные заявление о том, что вирус побеждён. Премьер-министр подчеркнул, что даже несмотря на существенное снижение числа заражений важно соблюдать социальную дистанцию и использовать индивидуальные средства защиты в общественных местах.

Ранее NEWS.ru писал, что Италия с 3 июня открывает границы для туристов из других стран Евросоюза. Помимо этого возобновляется сообщение между регионами страны.