Италия с 1 марта начала приём документов в РФ на открытие виз

Визовый центр Италии VMS Italy на официальном сайте сообщил о начале приёма документов с 1 марта в России для оформления всех типов виз, в том числе туристических. Отмечается, что визовый центр имеет представительства в Москве, Санкт-Петербурге и Архангельске. На данный момент прямое авиасообщение между странами закрыто.

Сообщаем Вам, что с 01.03.2022 возобновляется приём документов на оформление туристических виз в Италию. Приём документов осуществляется по предварительной записи. Въезд возможен с анкетой о местонахождении пассажира — Passenger Locator Form (PLF) — и ПЦР- или экспресс-тестом, — сообщают в центре.

Росавиация объявила о закрытии неба для Германии, Испании, Италии, Франции и ещё 32 cтран в качестве ответных мер. Ведомство опубликовало cписок государств, добавив, что полёты из указанных cтран могут быть выполнены по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД Росcии.

Россия с 14 марта возобновит авиасообщение с Китаем и Индонезией. Как отмечается, теперь перелёты будут осуществляться в каждую страну по три раза в неделю.