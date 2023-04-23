ISW: ВСУ закрепились на левом берегу Днепра

Фото: Министерства обороны Украины

Американский Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на публикации блогеров сообщил, что по состоянию на 22 апреля украинским военным удалось закрепиться на левом берегу Днепра в Херсонской области. Аналитики ISW утверждают, что ВСУ могли занять позиции к северу от города Алешки, расположенного в семи километрах от Херсона, и продвинуться к северной окраине города на трассе E97. Бывший посол ЛНР в России Родин Мирошник в своем Telegram-канале привел заявление представителя Сил обороны Юга Украины Натальи Гуменюк, которая дала понять, что заявлять о прорыве ВСУ пока преждевременно.

Я хочу, чтобы все понимали: когда линия фронта проходит по такой широкой мощной реке, как Днепр, преодолеть такое препятствие — очень сложная работа. Поэтому здесь нужно набраться терпения даже лучшим студентам Института изучения войны, — заявила Гуменюк.

Мирошник расценил данные ISW как «информационный пинок» ВСУ. Экс-посол ЛНР счел это завуалированным сигналом Киеву, что «хозяева уже очень заждались обещанного контрнаступления».

Аналитики ISW также сообщили, что войска Украины могли закрепиться к западу от населенного пункта Дачи, который расположен в 10 километрах к югу от Херсона. Исследователи отметили, что численность группировки ВСУ на левом берегу Днепра и ее задачи неясны, способность и желание командования армии Украины удерживать позиции в этом регионе также под вопросом.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что с подконтрольной Киеву части региона начали вывозить наиболее ценное и дорогостоящее оборудование на Западную Украину, а остальную технику уничтожают либо распродают. По мнению Рогова, это свидетельствует об осознании властями Украины, что им не удастся удержать Запорожье.