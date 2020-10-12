Источник сообщил о готовности ЕС ввести санкции против Лукашенко

https://static.news.ru/photo/17e2a01a-0c7f-11eb-8e6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в скором времени может оказаться в санкционном списке Евросоюза. Руководители МИД стран ЕС пришли к единому мнению по этому вопросу.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник, стороны согласовали позицию в отношении белорусского лидера. Такое решение спровоцировала инаугурация Лукашенко, которая, по мнению представителей ЕС, стала итогом несвободных и несправедливых выборов в Белоруссии.

На данный момент позиция глав МИД ЕС носит неофициальный характер, соответствующее предложение будет озвучено на саммите ЕС 15-16 октября. Уже после этого будет подготовлена новая редакция чёрного списка, которая станет действительной после формального утверждения в Совете ЕС и последующей публикации в официальном журнале союза. Источник отмечает, что все процедуры могут занять от недели до нескольких месяцев.

Ранее NEWS.ru писал, что инициатором введения санкций против Лукашенко стал министр иностранных дел Германии Хайко Маас. По его мнению, «насилие в Белоруссии продолжается», из-за чего он намерен запустить процесс принятия нового пакета санкций в связи с этой ситуацией. В начале октября ЕС ввёл санкции против ряда белорусских чиновников, но официально избранного президента в этом списке не было.

Демонстрации и акции протеста в Белоруссии продолжаются со дня президентских выборов 9 августа. По официальным данным, победителем стал Лукашенко, набрав 80 процентов голосов, тогда как оппозиционный лидер Светлана Тихановская получила лишь 10 процентов. Многие граждане страны сочли результаты выборов сфальсифицированными и потребовали отставки Лукашенко и нового голосования. Стоит отметить, что победу Лукашенко впоследствии не признал не только Евросоюз, но и ряд других государств, в том числе США и Великобритания. В свою очередь Россия сочла результаты выборов действительными, президент РФ Владимир Путин поздравил белорусского коллегу с переизбранием.