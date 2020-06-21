Испания открылась для граждан Евросоюза

https://static.news.ru/photo/11a8f562-b3ad-11ea-b7d3-fa163e074e61_660.jpg Барселона Фото: Xinhua/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Испании с 21 июня 2020 года отменили ограничения на поездки в страну для жителей государств Евросоюза и Шенгенской зоны. Граждане смогут свободно приезжать в королевство, не отправляясь на 14-дневный карантин.

В частности, с полуночи по местному времени возобновили свободное передвижение через границу с Францией.

Но не все страны ЕС согласны открыть границы с Испанией. Например, соседняя Португалия заявила, что будет готова ответить на меры Мадрида только 1 июля, пишет «Интерфакс».



Испания стала одним из эпицентров распространения коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в Западной Европе. В стране за всё время пандемии зафиксировали свыше 300 тыс. случаев заражения. Умерли более 28 тыс. пациентов.

В мире зафиксировано 8 794 337 случаев COVID-19 за всё время пандемии. 464 510 человек умерли. Выздоровели 4 366 556 пациентов, передаёт Университет Джона Хопкинса.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Всего в России зафиксировали 584 680 заражённых в 85 субъектах. Кроме того, за минувшие сутки скончались 109 жителей с подтверждённым COVID-19. За весь период в РФ от коронавируса умерли 8111 человек.

За последние сутки в РФ выписались из больниц по выздоровлении 5119 пациентов. За время пандемии от COVID-19 вылечилось 339 711 граждан. В настоящее время на территории России под наблюдением медицинских специалистов из-за подозрений на заражение коронавирусной инфекцией нового типа остаются более 310 тысяч граждан страны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Грузия планирует уже в августе открыть границу для российских туристов и наладить прямое авиасообщение. Такое заявление сделал на переговорах с Россией спецпредставитель премьера Зураб Абашидзе.