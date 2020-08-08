Испанцы считают, что Хуана Карлоса I нужно отдать под суд

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Большинство жителей Испании уверены, что бывший глава государства должен предстать перед судом из-за подозрений в махинациях с налогами. К такому выводу пришли составители опроса, опубликованного в газете El Mundo.

Участников исследования спросили, должен ли почётный король понести ответственность за возможное получение $100 млн на швейцарский счет от Саудовской Аравии. Положительный ответ дали 80,3% респондентов.

12,4% жителей Испании, наоборот, уверены, что судить Хуана Карлоса I не нужно. Ещё 7,3% затруднились ответить.

Причина, по которой вообще возник этот вопрос, кроется в конституции Испании. Дело в том, что «личность короля неприкосновенна, и он не подлежит ответственности». Таким образом, в отношении монарха не может быть начат судебный процесс.

А вот решение почётного короля уехать из страны также не понравилось большинству испанцев. Не оценили этот жест 63,3% опрошенных.

Опрос проводился с 4 по 6 августа. О решении экс-короля покинуть испанскую территорию официально стало известно 3 августа. Об этом он заявил своему сыну, королю Филиппу VI. Сейчас вокруг Хуана Карлоса I разворачивается крупный скандал. Из-за подозрений в совершении налоговых преступлений не только в Испании, но и в Швейцарии идутрасследования. Все они так или иначе связаны с возможными зарубежными счетами экс-короля.

Хуану Карлосу I – 82 года. Он руководил страной с 1975 по 2014 год, когда отрёкся от престола в пользу своего сына Филиппа VI. Почти 58 лет он проживал во дворце Сарсуэла в Мадриде.

Как писал NEWS.ru, ранее парламент Каталонии одобрил резолюцию, в которой говорится, что регион не признаёт короля Испании и в целом монархию как форму правления. Депутаты осуждают Его Величество Филиппа VI и правительство за «бегство» бывшего короля Хуана Карлоса I и просят лишить последнего почётных титулов.