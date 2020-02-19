https://static.news.ru/photo/1f9cb71a-531a-11ea-a98e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marios Lolos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Заместитель главы Еврокомиссии Маргрете Вестагер 19 февраля рассказала о принципах обучения искусственного интеллекта в ЕС. Оказалось, что ИИ будет «воспитываться» в соответствии с «европейскими ценностями».

Маргрете Вестагер сообщила об этом на пресс-конференции в Брюсселе. Она представила подробную информацию о новой стратегии Еврокомиссии, согласно которой ЕС должен стать лидером в создании ИИ на мировой арене.

Системы должны обучаться только на основании информации и данных, которые соответствуют европейским нормам и ценностям, — приводит ТАСС слова замглавы Еврокомиссии.

Вестагер подчеркнула, что разработчики будут обязаны сохранять записи всей информации, которая использовалась в процессе обучения.

Как ранее писал NEWS.ru, искусственный интеллект предсказал заражение 2,5 млрд человек коронавирусом и гибель 52,9 млн из них.

Таким образом, коронавирусом переболеет треть населения Земли, которое сейчас составляет более 7,5 млрд человек.