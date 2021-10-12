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Интересный анекдот: соратник Зеленского оценил ситуацию на Украине

04:45, 12 октября 2021
Интересный анекдот: соратник Зеленского оценил ситуацию на Украине Владимир Зеленский Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com
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Ситуация, которую можно назвать «интересным анекдотом», воцарилась на Украине с первого дня избрания президента Владимира Зеленского. Такое мнение в эфире телеканала «Наш» высказал советник главы офиса действующего президента Алексей Арестович.

С первого дня избрания Зеленского и по сей день — внутренняя украинская оппозиция обвиняет президента и всю команду в том, что мы сдаём интересы Украины в пользу России, а русские говорят, что Зеленский не продвигается, нам не интересно разговаривать, потому что нет результата, — сказал Арестович.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев опубликовал статью, в которой объяснил, почему находит бессмысленными контакты с действующим руководством Украины. В частности, причиной является тот факт, что у власти в стране стоят «невежественные и необязательные люди».

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