Иностранные врачи пропали на Украине после попытки бегства за границу На Украине арестовали двух граждан ЮАР по обвинению в дезертирстве

Два гражданина ЮАР, приехавшие на Украину работать парамедиками, арестованы при попытке покинуть страну, пишет газета City Press. Их обвинили в дезертирстве.

Отмечается, что 32-летние Йован Майнхардт и Тайрон Слабберт приехали на Украину заключить шестимесячный контракт на работу медиками, однако вместо этого их заставили проходить военную подготовку. Молодые люди посчитали, что их ввели в заблуждение, и попытались уехать в Польшу. Однако на границе их остановила и задержала полиция.

В момент задержания граждане ЮАР смогли передать своим семьям сообщение о произошедшем. С тех пор они не выходят на связь, их местоположение пока не удается установить.

Ранее стало известно, что сотрудник военкомата во Львовской области Украины Роман Сывкив уехал жить в Испанию. Мобилизовывавший мужчин в ВСУ украинец сумел обойти запрет на выезд военнообязанных за границу. В одном из постов в соцсетях он раскритиковал прячущихся от призыва мужчин и выразил надежду, что «из-под маминых скатертей и женских юбок» вылезут «тысячи отчаянных».