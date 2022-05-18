Инфляция в Великобритании побила сорокалетний рекорд В апреле годовая инфляция в Великобритании достигла 9%, побив рекорд за 40 лет

Фунт стерлингов — денежная единица Соединённого Королевства Великобритании / Фото shutterstock.com

Годовая инфляция в Великобритании по состоянию на апрель разогналась до 9% против 7% в марте и стала рекордной с весны 1982 года. Об этом свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS). Кроме того, по итогам апреля цены в стране выросли на 2,5% после роста на 1,1% в марте.

При этом индекс CPIH (инфляция с учетом расходов домовладельцев на содержание жилья) в месячном исчислении вырос на 2,1% в апреле 2022 года по сравнению с ростом на 0,7% в апреле 2021 года.

Также отмечается, что наибольший вклад в рост инфляции в апреле внесли жилищно-бытовые услуги (2,76%, в основном за счёт повышения стоимости электроэнергии, газа и других видов топлива) и транспорт (1,47%, за счёт увеличения цен на бензин)

Ранее стало известно, что 65% жителей Великобритании перестали пользоваться отоплением на фоне роста цен. Социологи выяснили, что из-за инфляции некоторые британцы перестали нормально питаться, а другие прекратили поездки на собственных автомобилях. Всего в опросе принял участие 2061 человек.

Другой рекорд был зафиксирован в Германии: там её уровень увеличился в апреле на рекордные 7,4%, что является самым высоким показателем за всю историю наблюдений с момента объединения государства.