«Инфляция непосильна для людей»: Тимошенко о ситуации в экономике Украины

Украина занимает последнее место среди государств Европы по валовому внутреннему продукту на душу населения. Искусственно созданный в стране энергетический кризис приводит к колоссальной инфляции, приводит РИА Новости слова экс-премьера, лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

Мы с вами, дорогие друзья, в первый раз в истории независимой Украины вышли на последнее место на европейском континенте по ВВП на душу населения. Это означает, что мы уже за Молдавией по ВВП на душу населения, — сказала Тимошенко во время выступления в Верховной раде.

По словам бывшего премьера, на Украине не происходит индексации ни зарплат, ни пенсий, ни социальных выплат.

Энергетический кризис разразился на Украине осенью 2021 года. Причиной его стал дефицит топлива, необходимого в том числе для выработки электроэнергии. Это было связано с резким ростом цен на газ и нехваткой угля, что привело к остановке большинства украинских ТЭС.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что энергетическая ситуация в стране остаётся стабильной. Массовых отключений электроэнергии не будет. При этом он не исключил локальных перебоев с электричеством.

Тимошенко ранее сообщила, что энергетический кризис на Украине был создан искусственно. За это несут ответственность чиновники, не обеспечившие заполнения хранилищ газом и углём. Они признали кризисную ситуацию, но встали на колени перед Белоруссией и просят о предоставлении аварийных перетоков электроэнергии, отметила она.