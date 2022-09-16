Independent: Путина следовало пригласить на похороны Елизаветы II

Фото: Christian Charisius / dpa / Global Look Press

Колумнист газеты The Independent Мэри Дежевски заявила, что Лондону следовало бы пригласить лидера России Владимира Путина на похороны королевы Елизаветы II. По словам журналиста, правительство Лиз Трасс «упустило уникальную возможность» показать президенту Путину, насколько «прочны британские институты». Она при этом добавила, что Британия могла бы стать посредником в случае возобновления диалога Запада с Москвой.

Государственные похороны всегда давали возможность для встреч, позволяющих прощупать почву и понять, есть ли потенциал для новых инициатив, — написала Дежевски.

Она указала на тон письма российского лидера, в котором он выразил свои соболезнования, публицист назвала его «образцовым». Дежевски также обратила внимание на то, как президент характеризует монарха, называя Елизавету II авторитетом на мировой арене, который пользовался любовью и уважением свои подданных. По словам публициста, Москва могла выбрать более сдержанный тон из-за напряженных отношений с Западом, но «Кремль выбрал иной путь».

В Великобритании во время дежурства у гроба Елизаветы II королевский стражник ранее потерял сознание. На помощь мужчине поспешили сотрудники полиции. Трансляция из Вестминстерского дворца, где находится гроб с телом монарха, была прервана на короткий период времени.