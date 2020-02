Об этом сообщил британский аналитик Мубараз Ахмед в своём Twitter, ссылаясь на агентство Amaq. Организация заявила, что вооружённое нападение в лондонском районе Стритам было совершено членом ИГ.

ISIS issues claim of responsibility via Amaq for yesterday's terror attack in Streatham, London, saying attack was carried out by an ISIS "fighter" in response to calls by the group to target citizens of anti-ISIS coalition countries . https://t.co/573MXXRi6d