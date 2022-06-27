HS: жители Финляндии не готовы менять законы из-за вступления в НАТО

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Подавляющее большинство финнов не хотят, чтобы Финляндия меняла законодательство или отказалась от своих принципов из-за условий Турции по членству в НАТО, при этом поддержка вхождения Финляндии в Североатлантический альянс достигла нового рекорда, следует из опроса крупнейшей газеты Финляндии Helsingin Sanomat. При этом 79% финнов хотят, чтобы Финляндия вступила в НАТО, 11% против, 10% не определились.

В новом опросе финнам задали вопрос, должна ли Финляндия согласиться с условиями, установленными Турцией для членства Финляндии в НАТО, если они требуют внесения поправок в законы или компромисса. 70% опрошенных полагают, что Финляндия не должна изменять законодательство или отказываться от принципов из-за турецких условий, тогда как противоположного мнения придерживаются лишь 14%.

Нынешний опрос был проведен компанией Kantar Public от имени Helsingin Sanomat в интернете с 20 по 22 июня 2022 года. Были опрошены 1003 человека в возрасте от 18 лет.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не одобрит присоединения Финляндии и Швеции к НАТО до тех пор, пока позиции республики не будут учтены. Турция выступает категорически против вступления этих стран в Альянс по ряду причин, основной из которых является поддержка Стокгольмом и Хельсинки Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Турция считает террористической. Республика призывает кандидатов на присоединение к Блоку немедленно прекратить поддержку РПК.