Хорватия стала небезопасной для российских туристов

Германия внесла хорватские графства Шибеник-Книн и Сплит-Далмация в список мест, по возвращению из которых нужно пройти обязательный двухнедельных карантин. Вслед за ней так же поступили Великобритания и Португалия. Причина в том, что в последние недели в балканской стране резко возросла заболеваемость коронавирусом. Хорватия, между тем, остаётся единственным государством Евросоюза, куда разрешён въезд туристам из третьих стран, в том числе из России.
Несмотря на призывы Еврокомиссии избежать повторного закрытия границ внутри ЕС, последний месяц члены союза только и занимались ограничением передвижений. Целые страны и регионы получили ярлыки «красных зон», по возвращению из которых нужно проходить двухнедельный карантин. Не избежала этой участи и Хорватия, которая первой среди государств Евросоюза распахнула двери для российских туристов.
Средний суточный прирост заболевших за последние 14 дней там составил 37,7 человек на 100 000 жителей, это больше, чем в России. За последние 24 часа в стране обнаружили 255 новых случаев, при том, что во время спада эпидемии прирост составлял немногим более 30 человек в сутки. Сегодня в Хорватии 1689 активных случаев COVID-19, 127 из заболевших госпитализированы и 13 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.
Тем не менее власти страны уверяют, что держат инфекцию под контролем, а туристам бояться нечего.
Всего только 120 людей находятся в больнице и чуть более 10 подключены к ИВЛ, — напомнил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович. — Этот факт очень важен. Нужно учитывать разницу между теми, кто заразился, и у кого проявились симптомы.
Рост числа заболевших в балканской стране связывают скорее не с потоками иностранных туристов, а с местными жителями, которые сами возвращаются из-за границы или посещают ночные клубы, в которых происходит пятая часть заражений. Так как в основном это молодые люди, они не страдают от тяжёлых симптомов, но всё ещё могут заражать других.
Что же касается туристов из-за пределов ЕС, то им разрешён въезд в Хорватию только при наличии отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не позднее 48 часов до прибытия в страну. Загреб разрешает туристам въезд и без негативного теста при условии, что они самоизолируются на 14 дней или пройдут исследование на коронавирус за свой счёт в Хорватии. Стоимость подобного теста в Загребе составляет около 700 кун (8100 рублей). Иностранные туристы, посетившие Хорватию,
Проявляя такую щепетильность в вопросе туристов из третьих стран, Хорватия, кажется, полностью игнорирует тот факт, что в некоторых государствах ЕС эпидемиологическая ситуация в последние дни заметно хуже, чем в России и других странах, не входящих в союз. Однако местные власти звучат довольно оптимистично, намекая, что закрывать границы пока не намерены. На данный момент в небольшой балканской стране находятся 700 000 иностранных отдыхающих при населении 4 млн человек.
Прямые рейсы между Москвой и Загребом пока не запущены и специалисты не рекомендуют покупать авиабилеты до того, как станет известно о взаимном открытии границ. Тем не менее россияне могут воспользоваться возможностью долететь до Хорватии с пересадками в Турции или Великобритании.
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