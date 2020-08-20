Хорватия стала небезопасной для российских туристов

Германия внесла хорватские графства Шибеник-Книн и Сплит-Далмация в список мест, по возвращению из которых нужно пройти обязательный двухнедельных карантин. Вслед за ней так же поступили Великобритания и Португалия. Причина в том, что в последние недели в балканской стране резко возросла заболеваемость коронавирусом. Хорватия, между тем, остаётся единственным государством Евросоюза, куда разрешён въезд туристам из третьих стран, в том числе из России.

Несмотря на призывы Еврокомиссии избежать повторного закрытия границ внутри ЕС, последний месяц члены союза только и занимались ограничением передвижений. Целые страны и регионы получили ярлыки «красных зон», по возвращению из которых нужно проходить двухнедельный карантин. Не избежала этой участи и Хорватия, которая первой среди государств Евросоюза распахнула двери для российских туристов.

Средний суточный прирост заболевших за последние 14 дней там составил 37,7 человек на 100 000 жителей, это больше, чем в России. За последние 24 часа в стране обнаружили 255 новых случаев, при том, что во время спада эпидемии прирост составлял немногим более 30 человек в сутки. Сегодня в Хорватии 1689 активных случаев COVID-19, 127 из заболевших госпитализированы и 13 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Libor Sojka/Global Look Press

Тем не менее власти страны уверяют, что держат инфекцию под контролем, а туристам бояться нечего.

Всего только 120 людей находятся в больнице и чуть более 10 подключены к ИВЛ, — напомнил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович. — Этот факт очень важен. Нужно учитывать разницу между теми, кто заразился, и у кого проявились симптомы.

Рост числа заболевших в балканской стране связывают скорее не с потоками иностранных туристов, а с местными жителями, которые сами возвращаются из-за границы или посещают ночные клубы, в которых происходит пятая часть заражений. Так как в основном это молодые люди, они не страдают от тяжёлых симптомов, но всё ещё могут заражать других.

Что же касается туристов из-за пределов ЕС, то им разрешён въезд в Хорватию только при наличии отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не позднее 48 часов до прибытия в страну. Загреб разрешает туристам въезд и без негативного теста при условии, что они самоизолируются на 14 дней или пройдут исследование на коронавирус за свой счёт в Хорватии. Стоимость подобного теста в Загребе составляет около 700 кун (8100 рублей). Иностранные туристы, посетившие Хорватию, сообщают , что за каждым, кто не предоставил справку на границе, закрепляется местный эпидемиолог, который следит за соблюдением карантина. Ему же можно отослать результаты теста, полученные уже после прохождения границы, чтобы получить разрешение выйти из карантина.

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Проявляя такую щепетильность в вопросе туристов из третьих стран, Хорватия, кажется, полностью игнорирует тот факт, что в некоторых государствах ЕС эпидемиологическая ситуация в последние дни заметно хуже, чем в России и других странах, не входящих в союз. Однако местные власти звучат довольно оптимистично, намекая, что закрывать границы пока не намерены. На данный момент в небольшой балканской стране находятся 700 000 иностранных отдыхающих при населении 4 млн человек.

Прямые рейсы между Москвой и Загребом пока не запущены и специалисты не рекомендуют покупать авиабилеты до того, как станет известно о взаимном открытии границ. Тем не менее россияне могут воспользоваться возможностью долететь до Хорватии с пересадками в Турции или Великобритании.