«Хитрый визит»: в Британии раскрыли замысел поездки Зеленского в Лондон Guardian: Зеленский прибыл в Лондон ради напоминания об Украине на фоне землетрясений

Фото: Ukrainian Presidency Press Offic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский использовал таланты шоумена во время «хитрого государственного визита» в Великобританию, дабы на фоне мощных землетрясений в Турции и Сирии напомнить Западу о конфликте на Украине. Такое мнение высказал обозреватель газеты Guardian Патрик Винтур. Он предположил, что Зеленский почувствовал ослабевание внимания всего мира к Киеву, в связи с чем «тщательно спланировал и срежиссировал» нынешний визит.

Зеленский остро осознает, что спустя год ему приходится каким-то образом сохранять тему конфликта на Украине в центре внимания блуждающих западных умов. Землетрясения, внутренняя политика и музыкальные премии соревнуются за новостную повестку, — отметил Винтур.

Он также подчеркнул, что поездка украинского лидера имела в том числе практические цели, а именно — просьбу выделить Киеву боевые самолеты, которые Зеленский назвал «крыльями свободы».

Владимир Зеленский прибыл в Великобританию в среду, 8 февраля. В рамках визита он выступил перед парламентом королевства, посетил лагерь, где обучаются украинские военнослужащие и совершил аудиенцию в Букингемский дворец, где предстал перед королем Карлом III.

После этого Зеленский направился в Париж, где у него была запланирована встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.