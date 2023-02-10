Харьковская администрация сообщила о повреждении объектов инфраструктуры

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Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

В результате взрывов в Харьковской области были повреждены объекты критической инфраструктуры, заявил в своем Telegram-канале глава региональной военной администрации Олег Синегубов. Он подчеркнул, что в некоторых районах области возникают перебои с электроэнергией. Синегубов призвал местных жителей не игнорировать сигналы тревоги и прятаться в укрытиях.

Зафиксировано примерно десять взрывов. В некоторых районах перебои с электроэнергией. На местах взрывов уже работают экстренные службы, — написал руководитель военной администрации региона.

Синегубов добавил, что данные о пострадавших в результате взрывов в настоящий момент уточняются. Ранее воздушная тревога была объявлена в Киеве и ряде областей Украины. Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги прозвучал в Киеве, Житомирской, Винницкой, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей и ДНР.