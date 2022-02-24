Handelsblatt: ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2» ещё возможен

«Северный поток — 2» ещё теоретически может быть введён в эксплуатацию без сертификации регулятора. Однако штраф в таком случае может составить до €1 млн, пишет немецкое издание Handelsblatt.

Теоретически ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2» возможен и без сертификации регулятора, штраф составит до 1 млн евро, — сообщает издание.

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек ранее сообщил, что запуск «Северного потока — 2» в ближайшее время абсолютно невозможен. Он добавил, что Германия должна будет покупать газ и уголь не в России, потому что эта страна не соблюдает международное право. Такое решение вызвано военной операцией России на Украине.

Президент США Джо Байден ранее ввёл санкции против компании — оператора газопровода «Северный поток — 2». Ограничения касаются и руководства проекта. Москва подсказала миру мотив, чтобы отказаться от её газа, отметил американский лидер.