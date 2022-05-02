Handelsblatt: отказ ЕС от нефти из России несёт риски для стран Европы

Грузовые составы с нефтью в нефтеналивном терминале / Фото rzd.ru

Курс стран Евросоюза на эмбарго российской нефти неизбежно несёт в себе огромные риски, пишет издание Handelsblatt. В частности, отмечает автор материла, восточная часть Германии столкнётся с перебоями снабжения и ростом цен, в случае если нефть из России перестанет поступать по нефтепроводу «Дружба».

Выберут ли сейчас государства ЕС введение потолка цен, поэтапное эмбарго с переходными периодами или штрафные тарифы на российскую нефть, в конечном счёте, не имеет значения: риски огромны, — говорится в статье.

Как отмечает автор материала, одним из последствий отказа европейских стран от российской нефти может стать рост цен на чёрное золото на мировых рынках. Таким образом, Россия может увеличить свой доход от экспорта нефти. В статье указывается: не стоит рассчитывать, что другие страны не будут из солидарности покупать российскую нефть, именно поэтому эмбарго станет экспериментом с непредсказуемыми последствиями.

Газета New York Times ранее написала, что страны Европейского союза могут одобрить поэтапное эмбарго на российскую нефть в начале мая. Сейчас документ находится в процессе подготовки в Еврокомиссии, после чего подписанные директивы передадут послам ЕС на одобрение.

Помощник немецкого канцлера по экономическим вопросам Йорг Кукис сообщил, что Германия выступает за введение полного эмбарго на российскую нефть. Однако потребуется несколько месяцев, чтобы подготовиться к прекращению поставок.