ГСЧС Украины сообщила о пожаре в Чернобыльской зоне отчуждения

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Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщила о возгорании в лесу в Чернобыльской зоне отчуждения. На данный момент на месте происшествия работают пожарные.

В зоне отчуждения и безусловного отселения вблизи села Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га, — отметили сотрудники ведомства.

Для ликвидации очага возгорания была привлечена авиация. Из города Нежин вылетели два самолёта АН-32П ГСЧС, а также вертолёт МИ-8. Помимо этого, на месте работает 91 пожарный и 18 единиц специальной техники.

Главной проблемой для ликвидации пожара является высокий радиационный фон. Предприятия внутри зоны работают в штатном режиме.

Ранее NEWS.ru писал, что учёные обнаружили в ядерном реакторе Чернобыльской АЭС чёрный грибок. Он способен выдерживать мощнейшую радиацию. С помощью него учёные рассчитывают создать лекарство от опасных лучей.