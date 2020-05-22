Грузия обрадовалась решению США о выходе из Договора по открытому небу

https://static.news.ru/photo/0e44e2ca-9c22-11ea-b564-fa163e074e61_660.jpg Фото: PRESIDENCY OF THE COMMITTEE OF MINISTERS

Власти Грузия поддерживают намерение Соединённых Штатов выйти из Договора по открытому небу, потому что считают, что Россия неоднократно его нарушала, в том числе в отношении Южной Осетии и Абхазии. Об этом заявил грузинский министр иностранных дел Давид Залкалиани.

По словам дипломата, европейская безопасность держится на трёх соглашениях — Венском документе, Договоре об обычных вооружённых силах в Европе, а также Договоре по открытому небу.

Все три документа находятся в крайне тяжёлом состоянии. Россия пренебрегает взятыми на себя международными обязательствами, в том числе занимается их иными интерпретациями, — цитирует РИА Новости чиновника.

Залкалиани отметил, что после августовского вооружённого конфликта 2008 года РФ признала Южную Осетию и Абхазию независимым государствами. В связи с этим были внесены поправки в действие Договора по открытому небу, запрещающие полёты в 10-километровой зоне возле Абхазии и Цхинвали. Такое решение было принято из-за того, добавил глава МИД Грузии, что эти государства не являются участницами соглашения.

Дипломат напомнил, что в 2012 году Грузия в остановила сотрудничество с Россией по ДОН, а сейчас грузинские власти проводят консультации с США и другими странами, которые являются участниками договора, для того, чтобы определить дальнейшее участие в нём.

Как писал NEWS.ru, администрация президента Соединённых Штатов Дональда Трампа 21 мая уведомила международных партнёров о намерении выйти из Договора по открытому небу. Власти США намерены выйти из договора в связи с тем, что Россия якобы нарушает свои обязательства.

Договор был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Документ действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооружённых силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.