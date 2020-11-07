Грузинская оппозиция готовится к митингу в Тбилиси против итогов выборов

https://static.news.ru/photo/410ec0f0-21a5-11eb-bc09-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Умикашвили/РИА Новости

Представители оппозиционных партий Грузии 8 ноября ведут подготовительные работы в Тбилиси у здания парламента, где в 15:00 (14:00 по московскому времени) должен начаться митинг несогласных с результатами парламентских выборов, которые прошли 31 октября.

У здания парламента уже возведена сцена, с которой собираются выступать политики. Также развёрнуты плакаты, установлен экран. Проспект Руставели, где находится парламент, пока не перекрыт. По данным местных СМИ, ещё с ночи в Тбилиси из регионов страны начали стягивать автоколонны с людьми, которые намерены принять участие в протестной акции, передаёт ТАСС.

Сегодня мы все должны выйти на улицу и выразить свой протест очень громко. В этой стране раз и навсегда должно завершиться феодальное, олигархическое правление. Его завершит грузинский народ, мы является достойными сыновьями достойной страны, — заявил журналистам один из лидеров оппозиционной партии «Единое национальное движение» Заал Удумашвили.

Накануне к жителям Грузии обратился бывший президент Михаил Саакашвили. Он призвал всех прийти на проспект Руставели, где расположен парламент, и выразить своё недовольство. Политик сообщил, что на митинге обратится к протестующим по видеосвязи и ознакомит их со своими планами на будущее.

Ранее в центре Тбилиси прошла акция протеста оппозиции против итогов парламентских выборов. Участники демонстрации направились в сторону резиденции основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, чтобы выразить протест.

Парламентские выборы состоялись в Грузии 31 октября. Выборы впервые проходили по новой формуле: 120 депутатов избирали по партийным спискам, а 30 — по мажоритарным округам. Кроме того, барьер для прохождения партии в парламент снижен и составляет теперь всего лишь 1% (прежде было 3%), писал NEWS.ru.