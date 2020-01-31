https://static.news.ru/photo/072b4418-43ec-11ea-adb8-fa163e074e61_660.jpg Фото: PeterTimm/face to face/Global Look Press

Депутаты Левой партии Швеции Йенс Холм и Хокан Свеннелинг направили письмо в Норвежский Нобелевский комитет, предложив в 2020 году присудить экоактивистке Грете Тунберг и международному протестному движению «Пятницы ради будущего» (Fridays for Future) Нобелевскую премию мира.

Главная причина, по которой она заслуживает Нобелевскую премию мира, заключается в том, что, несмотря на свой юный возраст, она усердно работала над тем, чтобы политики обратили внимание на климатический кризис, — приводит France Presse выдержку из послания законодателей.

Teen climate activist Greta Thunberg and the global protest movement Fridays for Future have been nominated for the 2020 Nobel Peace Prize by two Swedish lawmakers https://t.co/jOCbIzXIbr pic.twitter.com/jPBli5AueY — AFP news agency (@AFP) January 30, 2020

Как писал NEWS.ru, Грету Тунберг уже номинировали на получение Нобелевской премии мира в 2019 году, однако лауреатом стал премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али. Награды он удостоился за усилия по разрешению приграничного конфликта с Эритреей.