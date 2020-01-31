https://static.news.ru/photo/072b4418-43ec-11ea-adb8-fa163e074e61_660.jpgФото: PeterTimm/face to face/Global Look Press
Депутаты Левой партии Швеции Йенс Холм и Хокан Свеннелинг направили письмо в Норвежский Нобелевский комитет, предложив в 2020 году присудить экоактивистке Грете Тунберг и международному протестному движению «Пятницы ради будущего» (Fridays for Future) Нобелевскую премию мира.
Главная причина, по которой она заслуживает Нобелевскую премию мира, заключается в том, что, несмотря на свой юный возраст, она усердно работала над тем, чтобы политики обратили внимание на климатический кризис, — приводит France Presse выдержку из послания законодателей.
Как писал NEWS.ru, Грету Тунберг уже номинировали на получение Нобелевской премии мира в 2019 году, однако лауреатом стал премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али. Награды он удостоился за усилия по разрешению приграничного конфликта с Эритреей.