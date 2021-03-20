Греция в восемь раз увеличила лимит на въезд россиян

https://static.news.ru/photo/aed7d402-8a17-11eb-8188-96000091f725_660.jpg Фото: Stefanos Rapanis/www.imago-images.de/Global Look Press

С 22 марта власти Греции увеличили число разрешений на въезд в страну для граждан России с 500 до 4 тысяч в неделю. Прежний лимит был установлен 7 сентября 2020 года в связи с распространением коронавируса. Новое постановление будет действовать до 5 апреля.

Первый замминистра иностранных дел Греции Милтиадис Варвициотис сообщил министру транспорта РФ Виталию Савельеву, что Греция намерена увеличить количество разрешений на въезд для граждан России, чтобы обслуживать большее количество пассажиров, а с мая намерена принимать всех россиян, сообщает РИА Новости.

В данный момент в Грецию запрещён въезд граждан третьих стран, кроме государств Евросоюза и Шенгенского соглашения. Исключение составляют также постоянные жители десяти государств, включая Россию. Они могут въезжать на греческую территорию исключительно воздушным путём через три аэропорта — Афин, Салоников и Ираклиона.

При прилёте в Грецию граждане РФ должны иметь отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, взятый не позднее, чем за 72 часа, со справкой на английском языке с указанием всех данных. Без него пассажир не будет допущен даже на борт самолёта. Кроме того, за день до прибытия в страну россияне должны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные данные в Греции. В аэропорту прилёта им может быть сделан выборочный тест на коронавирус.

Как писал NEWS.ru, власти Греции планируют открыть границы для российских туристов 14 мая на определённых условиях. Турист из РФ должен будет либо предоставить доказательства пройденной вакцинации от COVID-19, либо иметь справку о наличии антител, либо предъявить отрицательный ПЦР-тест. Об этом сообщил директор представительства Греческой национальной туристической организации в РФ и СНГ Поликарпос Эфстатиу. Он также отметил, что в самой Греции вакцинация от коронавируса идёт быстро, «через два месяца будут привиты все сотрудники туротрасли».