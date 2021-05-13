Греция открыла границы для туристов без обязательного карантина

https://static.news.ru/photo/e18c06c8-b476-11eb-9a93-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Власти Греции в пятницу, 14 мая, открыли границы государства. Теперь в страну смогут приезжать и туристы, которым не нужно будет проходить карантин, передаёт РИА Новости со ссылкой на греческое Министерство туризма.

В ведомстве пообещали, что гостей страны ждёт безопасный отдых. Правительство ввело ограничения на фоне пандемии коронавируса полгода назад, однако сейчас они уже все отменены. В частности, в стране открыли музеи, а местным гражданам можно свободно перемещаться между регионами.

Однако жители РФ пока не могут поехать отдохнуть в Грецию. Дело в том, что российские авиационные власти всё ещё держат под запретом чартерные и регулярные рейсы в эту страну. Регулярное сообщение с Грецией сейчас возобновлено лишь частично.

До пандемии было разрешено совершать 24 регулярных рейса Москва — Афины в неделю, были рейсы в столицу Греции из других российских городов, множество рейсов по другим маршрутам, в Салоники, на острова. В соответствии с решением оперативного штаба возобновлено воздушное сообщение по маршруту Москва — Афины, — сообщили представители индустрии.

Ранее стало известно, что Греция готова принимать привитых российским «Спутником V» и китайской вакциной путешественников, когда откроется сезон, заявил министр туризма Харис Теохарис. По его словам, нужно отделять сертификат от того, какие решения принимает конкретная страна в различных сферах. По этому вопросу есть предложение Европейской комиссии. Однако греческое правительство рассмотрит собственный вариант.