https://static.news.ru/photo/2a60fbac-32c7-11ea-a1d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lai Xiangdong/Xinhua/Global Look Press

В 2020 году власти Греции объявят международные тендеры на эксплуатацию десяти портов.

Об этом заявил министр судоходства и островной политики Яннис Плакиотакис в ходе встречи с союзом владельцев круизных судов. По его словам, нынешняя модель управления портами недостаточно эффективна, так как «не может использовать потенциал» каждого объекта.

В 2020 году будут введены изменения в управлении портами, — сказал Плакиотакис.

Он сообщил, что в 2020 году будут объявлены международные конкурсы на эксплуатацию десяти региональных портов, в которых в том числе функционируют круизные суда. Кроме того, министр анонсировал появление национальной круизной стратегии, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал о том, что греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис выразил уверенность, что после длительного периода упадка и демагогии в стране началась новая эпоха.