В 2020 году власти Греции объявят международные тендеры на эксплуатацию десяти портов.
Об этом заявил министр судоходства и островной политики Яннис Плакиотакис в ходе встречи с союзом владельцев круизных судов. По его словам, нынешняя модель управления портами недостаточно эффективна, так как «не может использовать потенциал» каждого объекта.
В 2020 году будут введены изменения в управлении портами, — сказал Плакиотакис.
Он сообщил, что в 2020 году будут объявлены международные конкурсы на эксплуатацию десяти региональных портов, в которых в том числе функционируют круизные суда. Кроме того, министр анонсировал появление национальной круизной стратегии, передаёт
Ранее News.ru писал о том, что греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис выразил уверенность, что после длительного периода упадка и демагогии в стране началась новая эпоха.
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