Греция начинает избавляться от одноразового пластика

https://static.news.ru/photo/b54a349c-a331-11ea-b179-fa163e074e61_660.jpg Фото: PIC/Global Look Press

Министерство окружающей среды и энергетики Греции запустило программу, согласно которой страна откажется от девяти видов изделий из пластмассы, среди них — пищевые контейнеры и стаканы из пенополистирола, ватные палочки, одноразовые столовые приборы, посуда, трубочки для напитков.

Министр Костис Хадзидакис запустил кампанию «Греция без пластика одноразового использования». Он вместе с волонтёрами приехал на пляж Схиниа в восточной Аттике, чтобы собрать мусор.

Греческое правительство планирует стимулировать утилизацию пластиковых бутылок. На них будет наложена определённая плата, которая будет возвращаться гражданину, если он отнесёт изделие обратно. В госсекторе изъятие пластика начнётся с января 2021 года, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что WWF начал транслировать процесс разложения пластиковой бутылки в прямом эфире через Интернет. Таким образом защитники окружающей среды хотят привлечь внимание к проблеме пластика. За трансляцией могут наблюдать поколения — по оценкам учёных, процесс разложения будет длиться 450 лет.