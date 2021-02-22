Греческие истребители опасно сблизились с турецким кораблём

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Четыре истребителя F-16 Военно-воздушных сил Греции приблизились на опасное расстояние к турецкому кораблю TCG Çeşme, проводившему геологоразведочные работы в нейтральных водах Эгейского моря.

Агентство Anadolu, ссылаясь на турецкое оборонное ведомство, сообщает , что один из самолётов задействовал дипольные отражатели, находясь на расстоянии двух морских миль от судна.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар назвал инцидент очередной провокацией со стороны Афин.

Греческая сторона часто совершает подобные провокации. В соответствии с правилами на провокацию был дан должный ответ, — заявил Акар.

В августе 2020 года отношения Греции и Турции обострились на фоне геологоразведочных работ, которые Анкара начала проводить в Восточном Средиземноморье. В том же месяце ВВС Турции перехватили шесть греческих истребителей.

Афины обратились к председателю Евросовета Шарлю Мишелю и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен «в связи с провокационным и незаконным поведением Турции в Восточном Средиземноморье», писал NEWS.ru. Турецкий президент Реджеп Эрдоган заявил, что даже угрозы санкций не заставят Анкару отказаться от планов по разведке природных ресурсов.