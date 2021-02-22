Греческие истребители опасно сблизились с турецким кораблём

Четыре истребителя F-16 Военно-воздушных сил Греции приблизились на опасное расстояние к турецкому кораблю TCG Çeşme, проводившему геологоразведочные работы в нейтральных водах Эгейского моря.
Агентство Anadolu, ссылаясь на турецкое оборонное ведомство,
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар назвал инцидент очередной провокацией со стороны Афин.
Греческая сторона часто совершает подобные провокации. В соответствии с правилами на провокацию был дан должный ответ, — заявил Акар.
В августе 2020 года отношения Греции и Турции обострились на фоне геологоразведочных работ, которые Анкара начала проводить в Восточном Средиземноморье. В том же месяце ВВС Турции перехватили шесть греческих истребителей.
Афины обратились к председателю Евросовета Шарлю Мишелю и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен «в связи с провокационным и незаконным поведением Турции в Восточном Средиземноморье», писал NEWS.ru. Турецкий президент Реджеп Эрдоган заявил, что даже угрозы санкций не заставят Анкару отказаться от планов по разведке природных ресурсов.