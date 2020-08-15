Эрдоган пообещал продолжить работы по разведке ресурсов в Средиземном море

https://static.news.ru/photo/cd0b74f4-df1a-11ea-85ec-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Эрдоган Фото: Xinhua/Global Look Press

Турция не собирается сворачивать геологоразведочные работы в восточной части Средиземного моря, несмотря на угрозу санкций.

Об этом заявил турецкий президент Реджеп Эрдоган во время выступления на митинге в провинции Ризе, передаёт телеканал NTV. Глава государства сообщил, что сейсмологическое судно Oruç Reis продолжит свою миссию до 23 августа. Эрдоган в очередной раз пообещал ответить тем, кто попытается помешать работе корабля.

Мы рассчитываем, что Греция будет действовать в соответствии со здравым смыслом. Мы никогда не смиримся с бандитизмом на нашем континентальном шельфе и не отступим перед лицом угроз и санкций, — подчеркнул президент Турции.

Накануне, 14 августа, в Конгрессе США призвали американского госсекретаря Майка Помпео вместе с ЕС ввести санкции против Анкары за эскалацию в Средиземном море.

Отношения Греции и Турции обострились после объявленного Анкарой намерения проводить разведку природных ресурсов у греческих берегов в Эгейском море. Афины обратились к председателю Евросовета Шарлю Мишелю и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен «в связи с провокационным и незаконным поведением Турции в Восточном Средиземноморье». По данным греческих СМИ, турецкая государственная нефтяная компания получила лицензию на поиск и добычу углеводородов в районе островов Кастелоризо, Родос и Крит.

Как сообщал NEWS.ru, судно Oruç Reis 15 августа взяли под охрану восемь истребителей F-16 ВВС Турции.