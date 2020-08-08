Греческая полиция случайно задержала российского мафиози

https://static.news.ru/photo/6d7f853e-da5b-11ea-b843-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Греческая полиция на Кавури сообщила о задержании одного из представителей «русской мафии». Последний является вором в законе.

Первоначально его задержали в ходе обыкновенного досмотра машины. В ней полицейские нашли перцовый баллончик и кобуру от пистолета. Поэтому в отделение мужчину доставили за нарушение закона о хранении оружия, — цитирует сотрудников правоохранительных органов Life.ru.

Он предъявил полицейским паспорт Грузии. Проверка показала, что правоохранительные органы из Испании ранее выписали ордер на его арест. Мужчина находится в розыске по подозрению в создании преступной группировки, хранении оружия, подделке документов и отмывании денег.

Ранее NEWS.ru писал, что американских мафиози заподозрили в COVID-терроризме на вечеринках. Правоохранительные органы Флориды получили от граждан уже более 600 жалоб на шум, который разносится по округе из-за таких мероприятий.