Гражданской авиации ЕС поступила рекомендация отказаться от совершения полётов в воздушном пространстве Ирана. Об этом в четверг, 9 января, сообщил председатель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмэкер.
Рекомендация поступила со стороны Европейского агентства авиационной безопасности. Как сказал Кеерсмэкер, соответствующее сообщение было направлено национальным властям государств-членов ЕС.
Руководствам, отвечающим за гражданскую авиацию, рекомендовали избегать коммерческих рейсов и других операций в воздушном пространстве Ирака в качестве меры предосторожности, — приводит слова председателя ЕК «Интерфакс».
В пятницу, 10 января, отмечает Кеерсмэкер, пройдёт экстренное совещание европейских экспертов по гражданской авиации. Специалисты на нём оценят угрозы от возникающей на территории региона эскалации. Эксперты займутся определением последующих мер безопасности.
Ранее NEWS.ru писал, что Федеральное авиационное управление США (FAA) запретило гражданской авиации США полёты над территорией Ирака и Ирана, а также водами Персидского и Оманского заливов.