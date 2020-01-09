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Глава МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде заявила, что власти ждут от США объяснений по поводу того, почему был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

Мы и другие союзники запросили у США больше информации об этом, — приводит слова политика Норвежское телеграфное бюро. По её словам, власти не знают, почему Вашингтон принял такое решение. При...