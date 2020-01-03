https://static.news.ru/photo/eccc2488-2fd8-11ea-9b1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: dpsu.gov.ua

Сотрудники пограничной службы Украины задержали двоих граждан Индии. Нарушители нелегально пересекли российско-украинскую границу.

Мужчин обнаружили в 50 метрах от линии разграничения государств, сообщается на сайте Госпогранслужбы страны. Они не имели оснований для попадания на территорию государства и нарушили закон в поисках лучшей жизни.

Дело о попытке нарушения границы будет передано в суд.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские пограничники задержали несколько японских рыболовецких судов в районе Южных Курил из-за превышения ими допустимых объёмов вылова осьминога. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Она отметила, что излишки улова составили несколько тонн. При этом японские рыбаки попытались скрыть этот факт, указав не соответствующие действительности объёмы вылова в промысловых журналах.