Границу Венгрии и Словении договорились открыть к 1 июня

https://static.news.ru/photo/8e5ceb30-990f-11ea-bbb7-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALEX HALADA via imago-images.de/Global Look Press

Венгрия и Словения согласовали дорожную карту по постепенному открытию границы к 1 июня. Об этом сообщил глава венгерского Министерства иностранных дел Петер Сийярто.

В столице Венгрии Будапеште введённые из-за пандемии коронавируса карантинные ограничения начали снимать 18 мая. Жителям необходимо носить защитные маски в общественном транспорте и при посещении магазинов, отмечает Reuters.

Перезапуск наших экономик невозможен без возобновления международного сотрудничества, — написал Сийярто в посте в Facebook.

По словам министра, годовой товарооборот между двумя государствами — членами Европейского союза составляет более €2,5 млрд.

В Венгрии было выявлено 3535 случаев заражения коронавирусом, 1400 пациентов выздоровели, 462 скончались. В Словении инфекцию подхватили 1466 человек, 104 скончались.

Как писал NEWS.ru, Словения первой в Европе справилась с пандемией COVID-19. Страна перешла к карантинным мерам практически сразу после выявления первого заразившегося коронавирусом человека. Он приехал из Италии в начале марта.