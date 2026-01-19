«Готовы обсудить»: США сделали Германии одно предложение

Германия рассмотрит предложение президента США Дональда Трампа об участии в создании международного Совета мира по Газе, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус на брифинге. Он отметил, что Берлин благодарен за приглашение и готов обсудить, какой вклад может внести для достижения прочного урегулирования конфликта, находясь в тесном контакте с партнерами, передает ТАСС.

США пригласили Германию и другие государства принять участие в создании международного Совета мира. Мы благодарны за это приглашение. <...> Сейчас мы готовы обсудить с США и нашими партнерами, как мы можем достичь этого вместе, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин получил приглашение в международный Совет мира по Газе. По его словам, российская сторона изучает детали этого предложения и рассчитывает на контакты с США для уточнения всех обстоятельств.

Кроме того, научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов заявил, что приглашение Путина в международный Совет мира стало положительным шагом со стороны американского президента. По его словам, этот факт указывает на позитивный характер отношений между Россией и Соединенными Штатами.