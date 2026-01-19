«Хороший сигнал»: политолог о приглашении Путина в Совет мира по Газе Политолог Кортунов назвал приглашение Путина в Совет мира позитивным шагом США

Приглашение президента Владимира Путина в международный Совет мира по Газе стало положительным шагом со стороны главы Белого дома Дональда Трампа, заявил NEWS.ru научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов. По его словам, это сигнализирует о позитивных отношениях между РФ и США.

Сам факт приглашения [Путина в Совет мира по Газе] должен оцениваться как позитивный шаг, поскольку это в том числе признание роли Москвы в процессе ближневосточного урегулирования. Это, наверное, признание тех контактов, которые существуют у России с основными группировками в Палестине и секторе Газа, а также взаимодействия с Израилем. То есть, конечно, это хороший сигнал с точки зрения российско-американских отношений: если бы Трамп рассматривал Россию в качестве части проблемы, а не части решения, тогда бы такого приглашения не последовало, — пояснил Кортунов.

Он отметил, что конкретные условия участия и функционирования совета остаются неясными. По словам Кортунова, в прессе активно обсуждают, что каждый участник должен внести миллиард долларов в общий фонд. Однако, указал политолог, неясно, относится ли это требование ко всем приглашенным, так как не все из них — лидеры стран.

Остается вопрос о том, как будут приниматься решения: будет ли там какой-то консенсус основных участников или решения будут приниматься большинством голосов? Или этот орган рассматривается Трампом как совещательный и все решения будет принимать лично американский президент? И самое главное — этот совет должен действовать тогда, когда начнется вторая стадия мирного процесса, то есть от задачи прекращения огня будет проведен переход к вопросу восстановления Газы в условиях отсутствия боевых действий с частичной эвакуацией израильской армии и созданием органов местного самоуправления, — добавил Кортунов.

Он подчеркнул, что пока сложно предсказать, когда начнется этот этап. По словам Кортунова, складывается ощущение, что нынешнее руководство Израиля не спешит выполнять условия, необходимые для его запуска.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин получил приглашение войти в международный Совет мира по Газе. По его словам, Кремль изучает детали предложения и рассчитывает на диалог с США для прояснения всех вопросов.