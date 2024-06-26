«Готов упасть в руки»: названы условия взятия Часова Яра под контроль Военэксперт Матвийчук: ВС России возьмут Часов Яр после ослабления сопротивления

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы России смогут взять Часов Яр под контроль, когда сопротивление ВСУ еще больше ослабнет, считает военный эксперт Анатолий Матвийчук. В разговоре с NEWS.ru он выразил мнение, что город практически «готов упасть в руки» российской армии. По его словам, пока сложно сказать, когда точно удастся взять населенный пункт.

Сегодня мы имеем успехи в Волчанске, Липцах и Часовом Яре. Часов Яр практически готов упасть в руки, но сопротивление еще есть, однако оно слабее день ото дня. А когда это все произойдет, я полагаю, это известно только в Генеральном штабе, — пояснил Матвийчук.

Он считает, что взятие Часова Яра и Волчанска под контроль зависит от обороны украинской армии и искусства командиров ВС РФ. Как уточнил Матвийчук, российской армии необходимо полностью очистить эти территории от ВСУ.

Все зависит от обороны противника и искусства наших командиров. Наша диспозиция такова: мы должны полностью очистить эти территории от ВСУ, создать буферные зоны, которые позволят этим регионам мирно существовать, не дать возможности обстреливать мирные города, — заключил эксперт.

Telegram-канал «Архангел спецназа Z» ранее сообщил, что ВС России добивают изможденные подразделения ВСУ в Часовом Яре. По его информации, российские бойцы стремительно идут вперед. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.