Горсовет Киева лишил Минск статуса города-побратима

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Минск, Беларусь

Депутаты городского совета Киева лишили Минск статуса города-побратима, сообщили на сайте администрации украинской столицы. Уточняется, в ходе пленарного заседания данное решение поддержали 75 депутатов. По словам депутата Киевсовета Григория Маленко, Россия использует столицу Белоруссии в качестве «плацдарма» для наступления на Украину уже четвертый месяц. По словам украинского парламентария, с территории Минска также были зафиксированы поставки амуниции и бронетехники для РФ.

Уже четвертый месяц подряд российская федерация использует в качестве плацдарма для наступления и на территорию республики Беларусь. Также с ее территории были зафиксированы поставки амуниции и спецтехники для РФ, — сказано в сообщении

Мэр Киева Виталий Кличко также высказался насчет лишения Минска статуса города-побратима украинской столицы в своем Telegram-канале. По его мнению, с территории столицы Белоруссии происходил запуск ракет в сторону Украины.

Минск уже вряд ли можно назвать городом-побратимом Киева, — заявил Кличко.

Санкт-Петербург и Мариуполь 1 июня официально стали городами-побратимами. Соответствующий документ был подписан 1 июня губернатором Северной столицы Александром Бегловым и руководителем мариупольской администрации Константином Иващенко. Теперь между городами установлены постоянные дружественные связи для взаимного ознакомления с жизнью, историей и культурой.