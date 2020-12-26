Горнолыжный курорт Словении продолжает работать вопреки запрету

https://static.news.ru/photo/623dbcee-477b-11eb-b026-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Словенский горнолыжный курорт Крвавец продолжает работать вопреки решению властей. Постановление правительства Словении о временном запрете на работу горнолыжных комплексов вступило в силу 24 декабря, оно запрещает принимать гостей до 1 января 2021 года.

Если гости приезжают к нам, то мы их принимаем, — цитирует Словенское агентство печати представителя администрации этого курорта.

Премьер-министр Словении Янез Янша раскритиковал это решение.

Горнолыжные курорты Германии, Франции и Италии полностью закрыты. Во всех этих странах эпидемическая картина лучше, чем в Словении, и имеются большие резервы в области здравоохранения для лечения дополнительных пациентов с коронавирусом, — написал он в Twitter.

SmuÄiÅ¡Äa v NemÄiji, Franciji, Italiji itd. so popolnoma zaprta. Vse te drÅ¾ave imajo boljÅ¡o epidemioloÅ¡ko sliko kot #Slovenija . In veÄje rezerve v zdravstvu za obravnavo dodatnih bolnikov s #COVID19 . Nekateri se ob pomoÄi #MSM dobesedno norÄujejo iz naÅ¡ega zdravja in Å¾ivljenj. pic.twitter.com/RX36r8dvcn — Janez JanÅ¡a (@JJansaSDS) December 26, 2020

В Словении число инфицированных коронавирусом выросло до 114 025 человек, умерли от инфекции — 2532. На территории страны сейчас запрещены все общественные мероприятия, прекращена работа всех общественных заведений, не относящихся к сфере жизненно важных. Перемещение между регионами страны и выезд за рубеж разрешены только по веским причинам, с 21:00 до 06:00 действует комендантский час.

Как писал NEWS.ru, ограничения на въезд, введённые странами Европы, где расположены популярные горнолыжные курорты, увеличили спрос на российские и турецкие направления, заявила исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова. На новогодние праздники граждане РФ в основном приобретают туры на горнолыжные курорты внутри страны.

При этом заметен относительно высокий спрос на активный зимний отдых в Турции — в городах Кайсери, Эрзурум, Улудаг. Раньше спрос на турецкие горнолыжные курорты был практически нулевым. Эксперт рассказала, что до некоторых горнолыжных курортов нужно добираться около трёх часов от Стамбула, но даже такие неудобства не останавливают российских путешественников.