https://static.news.ru/photo/ded15220-56ef-11ea-8465-fa163e074e61_660.jpg Алексей Гончарук Фото: kmu.gov.ua

Большинство молодых граждан Украины не в состоянии приобрести жильё даже в ипотеку. Это признал глава правительства Алексей Гончарук.

Заработать честным путём деньги, необходимые на выплату взносов по кредиту, молодёжь вряд ли сможет, заявил премьер-министр в эфире программы «Реальная политика с Евгением Киселёвым» на телеканале «Україна 24».

Наркотиками, наверное, или оружием нужно торговать, чтобы выплачивать такую ​​ипотеку, — сказал Гончарук.

Вместе с тем, он заверил, что одной из приоритетных задач правительства на ближайший год станет снижение ставки по ипотеке до 10% и меньше.

Ранее, как писал NEWS.ru, Министерство финансов РФ сообщило, что средняя ставка по ипотеке в России составила 8,7%.