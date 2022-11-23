Globe Magazine: Карл III ходил на гомосексуальные свидания с дворецкими

Фото: IMAGO/Thomas Gadd/Global Look Press

Карла III

Издание Globe Magazine сообщает, что в распоряжении британской разведки MI5 оказались документы о гомосексуальной ориентации короля Карла III. По сведениям издания, британский монарх в течение 60 лет устраивал гомосексуальные свидания с приятелями из школы, дворецкими и аристократами. Отмечается, что на короля оказывается давление, чтобы он оставил трон своему сыну принцу Уильяму на фоне вскрывшихся подробностей личной жизни Карла III.

На короля Карла III оказывается давление, чтобы он отрекся от престола и оставил трон своему сыну принцу Уильяму, поскольку захватывающие подробности его предполагаемой грязной скрытой «гейской» жизни потрясли монархию до основания, — сообщает таблоид.

8 сентября Букингемский дворец сообщил о смерти Елизаветы II. Она скончалась на 97-м году жизни. Престол перешел ее сыну Чарльзу, который взял себе имя Карл III в знак преемственности.

Позднее Карл III обратился к британским подданным с первым телевизионным обращением в качестве монарха. В ходе выступления он объявил старшего сына Уильяма принцем Уэльским. Обращаясь к народу, он поклялся поддерживать «конституционные принципы в сердце Великобритании», как это делала Ее Величество королева Елизавета II с «непоколебимой преданностью». Церемония коронации Карла III состоится 6 мая 2023 года. Она пройдет в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.