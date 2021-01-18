Главы стран ЕС обсудят задержание Навального во время конференции

https://static.news.ru/photo/2e295568-599f-11eb-8565-fa163e074e61_660.jpg Фото: EPA/ТАСС

Лидеры стран и правительств Евросоюза в процессе плановой видеоконференции обсудят ситуацию с задержанием российского оппозиционного политика Алексея Навального. Проведение переговоров в формате онлайн назначено на 21 января. Об этом 18 числа рассказала государственный секретарь по европейским делам в правительстве Португалии Ана Паула Закариаш.

Навальный вернулся в Россию из Германии 17 января. В аэропорту Шереметьево он был задержан сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН по Москве за многократные нарушения испытательного срока. Навальный был осуждён условно и с 29 декабря находится в розыске.

29 января Симоновский суд Москвы рассмотрит ходатайство ФСИН по замене наказания с условного на реальное по делу «Ив Роше». До решения суда он будет находиться под стражей. Навальный был приговорён к трём годам шести месяцам лишения свободы условно и штрафу в 500 тысяч рублей по статьям «Мошенничество» и «Легализация денежных средств». Ему был назначен испытательный срок на пять лет, а 4 августа 2017 года его продлили на год.

18 января суд в Химках арестовал оппозиционера на 30 суток. Генсек НАТО и руководители всех институтов ЕС уже высказались по поводу задержания Навального. Они призвали немедленно освободить оппозиционера. Ана Паула Закариаш сообщила, что главы государств ЕС затронут сложившуюся ситуацию 21 января.

Главы государств обсудят на видеоконференции дело Навального, — цитирует сообщение ТАСС.

Как ранее передавал NEWS.ru, в повестку дня январской пленарной сессии Европарламента включили дополнительный пункт в связи с арестом российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщил журналист радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк.